Стало известно о состоянии спасшей детей учительницы при стрельбе в Брянске

Учительница биологии Офелия Мкртчян, которая закрыла собой детей и получила ранения при стрельбе в школе Брянска, в порядке, ее состояние нормальное. Об этом 7 декабря «Известиям» рассказали родственницы пострадавшей Нубар Мкртчян и Людмила Мадатян.

Известно, что стрельба в брянской школе началась на уроке биологии. Как сообщила изданию Info24 подруга погибшей девочки, находившаяся в тот момент рядом с детьми учительница заслонила их собой. Позже бывший ученик гимназии рассказал изданию, что этой учительницей является 26-летняя Офелия Мкртчян. Он уточнил, что женщина также была ранена.

«Это моя родная сестра. С ней всё хорошо. Всё нормально. Она жива-здорова. Это всё, что я могу вам сказать», — сказала Нубар Мкртчян «Известиям».

Вторая родственница, Людмила Мадатян, подтвердила, что состояние учительницы нормальное, и выразила надежду, что ничего серьезного с ней не случилось.

«Последнее, что я знала, — то, что она на допросе была. Просто человек-ангел. Это же преподаватель, сами понимаете, и она сама по себе человек безумно добрый», — поделилась Людмила.

По данным МВД России, 7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.