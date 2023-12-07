«Разговоры о важном» 11 декабря — тема и программа занятия

В России 12 декабря отмечается большой государственный праздник — День Конституции. Накануне этой даты во всех школах и колледжах пройдет классный час «Разговоры о важном». С учащимися обсудят основной закон страны, а также права и обязанности гражданина России. О том, какие мероприятия проведут в разных классах, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 11 декабря — тема урока

Конституция была одобрена по результатам всенародного голосования 12 декабря 1993 года. Новый документ изменил структуру высших органов государственной власти и определил федеративное устройство России. Отныне наша страна стала называться Российская Федерация.

Именно эта дата впоследствии и была выбрана для праздника. В 2023 году исполняется ровно 30 лет этому событию.

Что из себя представляет Конституция, какую роль она играет в жизни государства и общества, и обсудят со школьниками на очередном уроке, тема которого обозначена как «Главный закон страны».

Занятие пройдет в форме познавательной беседы с использованием видеоматериалов и интерактивных элементов. Педагоги разберут с учениками такие вопросы, как основы конституционного строя, права и свободы гражданина РФ, значение семьи и семейных ценностей в жизни каждого человека.

Продлится урок, как и обычно, 30 минут.

«Разговоры о важном» 11 декабря — программа

Для школьников и студентов колледжей и техникумов подготовили разные программы в соответствии с их возрастом и уровнем знаний. Так, ученикам младших классов расскажут о том, как формировался первый свод законов на Руси — «Русская Правда», который был принят в XI веке в период правления князя Ярослава Мудрого.

Также им предложат порассуждать, для чего нужны правила, почему их нужно соблюдать и чем права отличаются от обязанностей. Чтобы закрепить материал, школьники выполнят интерактивное задание. Им нужно будет рассортировать карточки на две группы. В одну надо положить те, которые соответствуют понятию «Права», а в другую — которые соответствуют понятию «Обязанности».

С ребятами постарше, с 5-го по 7-й класс, помимо основной программы еще рассмотрят содержание отдельных глав Конституции и поговорят о том, что нам позволяет и что не разрешает делать главный закон страны. А старшеклассники, которые уже знакомы с Конституцией по урокам обществознания, пройдут небольшой тест, который определит, насколько хорошо они понимают ее основные положения.

По итогам урока все учащиеся должны усвоить, что главным законом страны Конституция называется не просто так, а потому, что она имеет высшую юридическую силу и в соответствии с ней принимаются все другие законодательные акты в нашей стране.

Кроме того, ребятам расскажут о Всероссийском онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России — проверь себя!» и как стать его участником.

«Разговоры о важном» 11 декабря — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проводятся каждый понедельник, дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы школьной жизни.

Так, прошлое занятие, которое состоялось 4 декабря, посвятили деятельности волонтеров и общественных организаций. Мероприятие было приурочено ко Дню волонтера, который ежегодно отмечается в конце года.