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«Разговоры о важном» 11 декабря — тема и программа занятия

Урок «Разговоры о важном» 11 декабря посвятят Дню Конституции
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России 12 декабря отмечается большой государственный праздник — День Конституции. Накануне этой даты во всех школах и колледжах пройдет классный час «Разговоры о важном». С учащимися обсудят основной закон страны, а также права и обязанности гражданина России. О том, какие мероприятия проведут в разных классах, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 11 декабря — тема урока

Конституция была одобрена по результатам всенародного голосования 12 декабря 1993 года. Новый документ изменил структуру высших органов государственной власти и определил федеративное устройство России. Отныне наша страна стала называться Российская Федерация.

Именно эта дата впоследствии и была выбрана для праздника. В 2023 году исполняется ровно 30 лет этому событию.

Что из себя представляет Конституция, какую роль она играет в жизни государства и общества, и обсудят со школьниками на очередном уроке, тема которого обозначена как «Главный закон страны».

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Занятие пройдет в форме познавательной беседы с использованием видеоматериалов и интерактивных элементов. Педагоги разберут с учениками такие вопросы, как основы конституционного строя, права и свободы гражданина РФ, значение семьи и семейных ценностей в жизни каждого человека.

Продлится урок, как и обычно, 30 минут.

«Разговоры о важном» 11 декабря — программа

Для школьников и студентов колледжей и техникумов подготовили разные программы в соответствии с их возрастом и уровнем знаний. Так, ученикам младших классов расскажут о том, как формировался первый свод законов на Руси — «Русская Правда», который был принят в XI веке в период правления князя Ярослава Мудрого.

Также им предложат порассуждать, для чего нужны правила, почему их нужно соблюдать и чем права отличаются от обязанностей. Чтобы закрепить материал, школьники выполнят интерактивное задание. Им нужно будет рассортировать карточки на две группы. В одну надо положить те, которые соответствуют понятию «Права», а в другую — которые соответствуют понятию «Обязанности».

С ребятами постарше, с 5-го по 7-й класс, помимо основной программы еще рассмотрят содержание отдельных глав Конституции и поговорят о том, что нам позволяет и что не разрешает делать главный закон страны. А старшеклассники, которые уже знакомы с Конституцией по урокам обществознания, пройдут небольшой тест, который определит, насколько хорошо они понимают ее основные положения.

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По итогам урока все учащиеся должны усвоить, что главным законом страны Конституция называется не просто так, а потому, что она имеет высшую юридическую силу и в соответствии с ней принимаются все другие законодательные акты в нашей стране.

Кроме того, ребятам расскажут о Всероссийском онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России — проверь себя!» и как стать его участником.

«Разговоры о важном» 11 декабря — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проводятся каждый понедельник, дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы школьной жизни.

Так, прошлое занятие, которое состоялось 4 декабря, посвятили деятельности волонтеров и общественных организаций. Мероприятие было приурочено ко Дню волонтера, который ежегодно отмечается в конце года.

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