«Разговоры о важном» 4 декабря — тема и программа занятия

Каждый понедельник в школах России проходит внеклассный урок из цикла «Разговоры о важном». Занятие, которое состоится 4 декабря, посвящено волонтерам и их деятельности. О том, какие темы обсудят с детьми, читайте в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 4 декабря — тема

Занятие «Мы вместе» приурочено к празднованию Дня волонтера, который отмечается 5 декабря. Для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования подготовили программы в соответствии с их возрастом и уровнем знаний. Во время уроков с ними обсудят значение и содержание волонтерской работы.

Детям расскажут, чем занимаются волонтеры и какие виды волонтерской деятельности существуют. Также учащихся познакомят с проектами российских общественных движений, в которых они могут принять участие.

«Разговоры о важном» 4 декабря — программа

Согласно методическим материалам, опубликованным на портале razgovor.edsoo, рекомендуемая форма занятия — познавательная беседа с использованием видеоматериалов и интерактивных элементов. В качестве федеральных спикеров выступят финалисты премии #МЫВМЕСТЕ, которая вручается лучшим волонтерам страны.

Ученикам начальных классов предложат сформулировать понятие «волонтер» и определить его главные качества с помощью «цветка доброты», на лепестки которого наклеиваются слова. Им также расскажут, какие российские знаменитости занимаются благотворительностью и с какого возраста можно стать волонтером.

С детьми 5-7 классов более подробно обсудят виды волонтерской деятельности. Ребятам расскажут, в каких учреждениях может пригодиться их помощь и как она сделает город лучше. Им расскажут о зооволонтерстве и всероссийском проекте «Зоомиссия», направленном на помощь бездомным животным. Со школьниками также поговорят об экологических инициативах.

Учащиеся 8-9 классов узнают об исторических истоках волонтерского движения в России. Кроме того, им расскажут о медицинском волонтерстве и области его применения. Школьники познакомятся с проектами российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» под названием «Миллион добрых дел» и «Первая помощь». В заключении занятия с детьми проведут игру на знание базовых правил медицинской помощи и экологическую викторину.

Ученикам 10-11 класса расскажут о деятельности сестер милосердия во время Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также правиле «бриллиантовых» и «платиновых» минут в медицине. Со школьниками поговорят о работе волонтеров-медиков и о том, как несовершеннолетние могут помочь в поисках пропавших людей. Ребята также познакомятся с событийным и научным волонтерством и обсудят экологические проекты.

«Разговоры о важном» 4 декабря — о проекте

«Разговоры о важном» — это цикл внеклассных занятий для школьников всех возрастов, а также студентов техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения в сентябре 2022 года. Уроки проходят каждый понедельник, на них с детьми и подростками говорят об истории и географии России, обсуждают общественно важные темы и актуальные вопросы жизни школьников.

Так, 27 ноября состоялось занятие, посвященное понятию Родины и его значению. С учениками поговорили о важности сохранения родного края, им также напомнили о произведениях известных писателей и поэтов о России.