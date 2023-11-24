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«Разговоры о важном» 27 ноября — тема и программа занятия

В школах «Разговоры о важном» 27 ноября посвятят теме Родины
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Каждый понедельник в российских школах традиционно проводятся классные часы цикла «Разговоры о важном». Грядущее занятие 27 ноября будет посвящено теме Родины и тому, что несет в себе это слово. Какой будет программа урока для учащихся разных классов — рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 27 ноября — тема урока

Программу подготовили для школьников с 1-го по 11-й класс, а также для учащихся в учреждениях среднего профессионального образования. На уроках педагоги и их воспитанники обсудят понятие малой и большой родины, обратятся к истории и культурному наследию России.

По итогам беседы школьникам и студентам предложат обсудить, какие чувства возникали у поэтов и писателей к Родине и как они его выражали в произведениях. При этом и сами учащиеся смогут выразить свое отношение к родной земле и поделиться мыслями и чувствами.

«Разговоры о важном» 27 ноября — программа урока

Уроки для школьников младших классов, с 1-го по 4-й класс, начнутся с показа мультфильма «Что такое Родина?». Смысл понятия объяснит детям сказочный персонаж Енот. Ученики узнают, как велика территория России и какое значение имеет город Москва.

Для учащихся более старших классов и учреждений СПО занятия откроются тематическим видео на тему Родины. Видеоролик объясняет, почему важно беречь и любить свои родные края. Для столичных школьников спикером выступает блогер и москвовед Александр Усольцев, который проводит для зрителей экскурсию по историческому, культурному и финансовому центрам Москвы.

Будущее, семья, Родина: темы уроков «Разговоры о важном» в ноябре-2023
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Ученикам с 5-го по 9-й класс предложат пройти онлайн-тест «Что такое Родина» и разгадать кроссворд, посвященный объектам всемирного наследия в России. Также школьникам и студентам напомнят о писателях, воспевающих Родину в своих произведениях.

Для учеников с 1-го по 7-й класс составлены списки книг для внеклассного чтения, поднимающих тему любви к Родине.

«Разговоры о важном» 27 ноября — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения с 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проходят каждый понедельник, дети и подростки узнают об истории и государственном устройстве РФ, обсуждают актуальные вопросы школьной жизни.

Так, 20 ноября для российских школьников и студентов прошли занятия на тему Дня матери. Ученики обсудили, какую роль играет мама в жизни каждого человека и как строить здоровые семейные отношения.

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