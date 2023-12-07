СК опубликовал кадры из брянской гимназии, где произошла стрельба

Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал видео из гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря ученица открыла стрельбу из ружья.

На кадрах сотрудники правоохранительных органов осматривают один из классов. Ученики в спешке оставили на партах свои вещи, мебель в кабинете хаотично разбросана.

Исполняющий обязанности прокурора Брянской области Руслан Коберник сообщил, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

«Нами координируется деятельность правоохранительных органов на месте происшествия, работает следственно-оперативная группа. Прокуратурой области организована проверка соблюдения прав учащихся и родителей и обеспечения их безопасности», — заявил он.

По данным МВД России, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются.

В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По последним данным, правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.