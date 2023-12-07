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СК опубликовал кадры из брянской гимназии, где произошла стрельба

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал видео из гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря ученица открыла стрельбу из ружья.

На кадрах сотрудники правоохранительных органов осматривают один из классов. Ученики в спешке оставили на партах свои вещи, мебель в кабинете хаотично разбросана.

Исполняющий обязанности прокурора Брянской области Руслан Коберник сообщил, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

«Нами координируется деятельность правоохранительных органов на месте происшествия, работает следственно-оперативная группа. Прокуратурой области организована проверка соблюдения прав учащихся и родителей и обеспечения их безопасности», — заявил он.

По данным МВД России, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются.

В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По последним данным, правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

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