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McDonald’s запустит сеть кафе под брендом CosMc’s

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Фото: соцсети
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McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s. Об этом сообщает газета USA Today. Американская McDonald’s Corp. заявляла о работе над концептом новой сети еще летом, но без подробностей.

«CosMc’s — это концепция небольшого формата со всей ДНК McDonald’s, но со своей уникальной индивидуальностью», — заявил гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински, анонсируя открытие сети.

Также Кемпчински на встрече с инвесторами отметил, что заведения подобного формата развиваются намного быстрее, чем другие из сегмента питания вне дома, и приносят больше прибыли.

Сначала планируется открыть 10 кафе, затем компания потратит год на анализ данных, чтобы решить, стоит ли развивать сеть. Кемпчински настроен оптимистично и при хороших экономических показателях планирует открыть заведения новой сети во многих странах мира.

В CosMc’s будут подавать блюда из меню сети McDonald’s, однако упор будет сделан на кофе, пончики и бутерброды. Как подчеркивает Bloomberg, новый бренд составит конкуренцию Starbucks, так как их концепции очень схожи.

Название новой сети происходит от имени талисмана (маскота) компании, который появлялся в рекламе McDonald’s в конце 1980-х. CosMc — пришелец из космоса, который жаждет еды из McDonald’s.

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Ранее, 1 декабря, сообщалось, что McDonald’s внесет более 50 изменений в рецептуру бургеров. Изменится технология приготовления котлет для некоторых бургеров и соусов.

В начале сентября владелец сети «Вкусно и точка» Александр Говор высказался о вероятности возвращения McDonald's в Россию. Он отметил, что точка в истории компании в России еще не поставлена. Также он рассказал, что компания предусмотрела опцию возвращения на российский рынок.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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