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Сеть McDonald's внесет более 50 изменений в рецептуру бургеров

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Фото: Global Look Press/Matthias Balk
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Сеть ресторанов McDonald's внесет более 50 изменений в процесс приготовления бургеров. Об этом 30 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, некоторые изменения коснутся бигмака. Две говяжьи котлеты будут готовиться небольшими порциями для более равномерного прожаривания. Также изменится рецепт фирменного соуса, который обещают сделать «более свежим и нежным». Кунжут на булочке будет разбросан неравномерно, чтобы придать ей более «домашний» вид.

Шеф-повар McDonald's Чад Шафер заявил, что новые бургеры станут более сочными, чем раньше. Изменения уже были опробованы в ресторанах сети в Австралии. В США они произойдут в начале 2024 года.

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Ранее, 23 ноября, рестораны McDonald’s в Казахстане получили новое название I'm (рус. «Я») с апострофом в форме сердца. Под основной надписью нового названия также указан слоган: feel-good restaurants («рестораны, поднимающие настроение»).

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