В Казахстане переименовали рестораны McDonald’s

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s в Казахстане получили новое название — I'm (рус. «Я») с апострофом в форме сердца. Презентация управляющей заведениями компании ТОО Food Solutions KZ прошла 23 ноября в Алма-Ате.

Сервисы café и drive по аналогии получили названия I’m café и I’m drive, пишет казахстанский Forbes. Под основной надписью нового названия также указан слоган: feel-good restaurants («рестораны, поднимающие настроение»).

«Несмотря на перемены внутри и вне компании, наши сотрудники, партнеры и поставщики остаются с нами», — цитирует ТАСС слова гендиректора Food Solutions KZ Асета Машанова на презентации нового бренда.

5 января пресс-служба McDonald’s на официальном сайте уведомила о прекращении работы сети ресторанов быстрого питания под управлением компании Food Solutions KZ по причине ограничений в поставках. Тогда же не исключалось возобновление работы ресторанов, но уже под новым названием.

В том же месяце на ресторанах были вывески «Мы открылись», а с августа сеть быстрого питания работала под различными названиями — именами сотрудников компании.