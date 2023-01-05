Сеть ресторанов McDonald’s решила прекратить работу в Казахстане

Сеть ресторанов быстрого питания под управлением компании «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. Об этом сообщила в четверг, 5 января, пресс-служба McDonald’s на официальном сайте.

При этом в сообщении говорится о возможном открытии в будущем ресторанов этой компании под новым названием.

«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald"s в Казахстане из-за ограничений в поставках. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», — сказано в заявлении.

Отмечается, что после улаживания возникших проблем рестораны быстрого обслуживания продолжат работу под новым брендом «в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса».

Ранее в этот день агентство Bloomberg рассказало о намерении McDonald's уйти из Казахстана из-за проблем с закупкой мяса. Bloomberg написало, что ситуация осложняется еще и тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев с марта проходит в республике по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

С ноября в Казахстане 24 ресторана сети приостановили работу, ссылаясь на проблемы с поставками. Компания McDonald's отказалась от комментариев, отметило агентство.

В России 2 декабря сообщалось, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю, которую занимал McDonald’s на российском рынке. В пресс-службе компании заявили, что оборот в ноябре превысит показатели 2021 года.