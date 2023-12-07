Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за поддержание стабильности в мире
Китай и Евросоюз должны укреплять политическое взаимодоверие, так как они ответственны за укрепление стабильности в мире. Об этом 7 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.
«Сегодня мир претерпевает серьезные изменения. Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, придание большего импульса развитию», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Также Цзиньпин добавил, что Китай и Евросоюз должны укреплять партнерские взаимоотношения и сообща отвечать глобальным вызовам ради совместного развития. Помимо этого, председатель КНР указал на недопустимость внешнего вмешательства в диалог сторон.
Китайский лидер подчеркнул, что в этом году исполняется 20 лет со дня установления стратегического партнерства между Китаем и ЕС и отношения сторон находятся на новой отправной точке.
«Мы должны обобщить исторический опыт, понять мировые тенденции и проявить мудрость и ответственность», — сказал он.
Также на встрече 7 декабря Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в своей политике направлен на поддержание взаимовыгодных и стабильных отношений с Китаем, несмотря на разногласия.
Ранее, 11 ноября, Мишель сообщил, что посетит Китай 7–8 декабря для проведения двустороннего саммита КНР и ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель намерен отстаивать свои экономические интересы и поддерживать уравновешенные отношения с КНР в контексте поставок определенной китайской продукции.