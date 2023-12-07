Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Правительство Москвы утвердило планировку двух территорий, прилегающих к третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3), в рамках которой будут построены городские вокзалы Моссельмаш, Лихоборы и Останкино. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Работы пройдут на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная», — написал он.

В рамках проекта также планируется построить западный вестибюль станции МЦК «Лихоборы» и обустроить отстойно-разворотные площадки и конечные станции для наземного городского транспорта недалеко от станции метро «Петровско-Разумовская».

Кроме того, утвержденная планировка предусматривает строительство трамвайной линии протяженностью порядка 3,5 км от Аргуновской улицы к станции МЦД-3 «Останкино».

«Для удобства пешеходов сделаем четыре новых внеуличных перехода: через пути МЦД-3, МЦК, соединительной ветви между парком «Лихоборка» и Верхнелихоборской улицей, а также через Дмитровское шоссе», — добавил Собянин.

30 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с машин на МЦД пересели уже 55 тыс. автомобилистов. Отказ автомобилистов от рутинного использования машин оказывает положительное влияние на транспортную сеть города: в результате вылетные магистрали и автомобильные дороги разгружаются, добавил Ликсутов.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Маршрут соединяет города Апрелевку и Железнодорожный, пересекая столицу. Также центральный диаметр проходит от Киевского до Горьковского направления Московской железной дороги.