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Ликсутов рассказал об отказе автомобилистов от машин в пользу МЦД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Уже 55 тыс. автомобилистов пересели с машин на МЦД, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, среди автовладельцев растет популярность наземного метро. Отказ автомобилистов от рутинного использования машин оказывает положительное влияние на транспортную сеть города: в результате вылетные магистрали и автомобильные дороги разгружаются, добавил Ликсутов.

«Типичный пассажир диаметров — молодой человек или девушка, у которых есть собственно авто, но для ежедневных поездок они выбирают наземное метро, потому что это быстрее и выгоднее», — отметил заммэра.

По его оценке, на диаметрах готовы к росту пассажиропотока: в часы пик поезда курсируют каждые 5-6 минут, станции строятся с запасом пропускной способности. Оплачивать поездки можно с помощью карты «Тройка» — пересадки на метро, МЦК и между диаметрами по ней бесплатны.

В настоящее время запущены четыре диаметра: «Белорусско-Савеловский», «Курско-Рижский», «Ленинградско-Казанский» и «Калужско-Нижегородский».

За четыре года пассажиры совершили больше 725 млн поездок на Московских центральных диаметрах. Первые две линии были открыты в ноябре 2019 года, еще две — в 2023 году.

По словам мэра Сергея Собянина, с их запуском серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории у станций МЦД стали привлекательнее для жизни и бизнеса.

«До конца 2024 года полностью обновим подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025-го — и четвертого», — пообещал столичный градоначальник.

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