Шесть мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ в Горловке
Шесть мирных жителей получили ранения после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 6 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до шести», — написал он.
В этот же день Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли детский сад в Горловке. Уточнялось, в результате обстрела были ранены трое мирных жителей.
5 декабря в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в результате обстрела Горловки по адресу: улица Артема, 14, погиб местный житель 1978 года рождения, а также был ранен мужчина 1985 года рождения.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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