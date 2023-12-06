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Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки поврежден детский сад №52 по адресу: ул. Гейне, 14», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате обстрела Горловки были ранены трое мирных жителей.

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Ранее, 5 декабря, в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в результате обстрела Горловки по адресу: улица Артема, 14 погиб местный житель 1978 года рождения, а также был ранен мужчина 1985 года рождения.

В распоряжении «Известий» появилось видео последствий обстрела. На кадрах видно, что повреждены многоквартирные жилые дома.

До этого, 4 декабря, сообщалось, что ВСУ выпустили более 30 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке за час. В общей сложности украинские войска с 23:05 до 00:00 выпустили 34 снаряда калибра 155 мм, из них 21 кассетный.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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