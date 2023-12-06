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Лидеры G7 заявили о неизменности своей позиции по Тайваню

G7: позиция по Тайваню и поддержке политики «одного Китая» не изменилась
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Фото: Global Look Press/Lin Jian
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Главы стран «большой семерки» (G7) указали на важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, отметив также неизменность своей позиции по Тайваню и политике «одного Китая». Их заявление по итогам онлайн-саммита было опубликовано в среду, 6 декабря, на официальном сайте британского правительства.

«Мы подтверждаем важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как необходимых условий безопасности и процветания международного сообщества. Основные позиции членов G7 по Тайваню не изменились, включая заявленную политику «одного Китая», — говорится в тексте.

Там же лидеры G7 призвали к мирному разрешению проблем по обе стороны пролива.

Онлайн-саммит «группы семи», организованный Японией, прошел ранее в этот день. В ходе него также обсуждалась ситуация на Украине, в зоне палестино-израильского конфликта и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, на повестке дня были вопросы поддержки экономики развивающихся стран, энергетики, климата и окружающей среды.

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Ранее, 4 декабря, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед саммитом Евросоюза (ЕС) и Китая, который пройдет 7 декабря в Пекине, призвал ЕС поддержать Тайвань на встрече с китайскими властями. Он предполагает, что у европейских лидеров во время поездки в Китай может появиться желание пойти «по простому пути, избежать спорных тем», и называет это ошибкой. Экс-генсек указал и на то, что лидерам ЕС необходимо будет четко и единогласно сказать, что любая попытка Китая изменить статус-кво Тайваня повлечет высокую цену.

До этого, 28 ноября, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай не оставит места для сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня». Он подчеркнул, что материковая часть Китая не будет терпеть или проявлять снисходительность к сепаратистам, если они осмелятся пойти на риск и провоцировать инциденты.

17 ноября о продолжении поддержки политики «одного Китая» заявили в Белом доме. Подчеркивалось, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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