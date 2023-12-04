Бывший генсек НАТО призвал Евросоюз поддержать Тайвань

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед саммитом Евросоюза (ЕС) и Китая, который пройдет 7 декабря в Пекине, призвал ЕС поддержать Тайвань на встрече с китайскими властями. Об этом он написал в своем материале в газете Financial Times.

Он предполагает, что у европейских лидеров во время поездки в Китай может появиться желание пойти «по простому пути, избежать спорных тем и сфокусироваться на экономическом сотрудничестве». При этом такой подход считался бы ошибкой. Фог Расмуссен подчеркнул важность подхода, при котором не будут игнорироваться военные провокации Китая против Тайваня.

«Любая попытка Китая изменить статус-кво Тайваня силой подорвет ценности и стратегические интересы ЕС <...>. Предотвращение военной эскалации со стороны Китая в Тайваньском проливе должно быть приоритетом для ЕС», — сказал он.

Экс-генсек НАТО указал и на то, что лидерам ЕС необходимо будет четко и единогласно сказать, что любая попытка Китая изменить статус-кво Тайваня повлечет высокую цену.

Ранее в этот день МИД Китая сообщил, что саммит лидеров ЕС и Китая состоится в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее, 28 ноября, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай не оставит места для сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня». Он заявил, что материковая часть Китая не будет терпеть или проявлять снисходительность к сепаратистам, если они осмелятся пойти на риск и провоцировать инциденты.

До этого, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.