Одно неосторожное сближение: зачем Индия укрепляет связи с Тайванем

Индия сближается с Тайванем в преддверии выборов на острове, что вызывает недовольство КНР и усиливает напряжение в регионе. Пекин сомневается в том, что Нью-Дели действительно придерживается принципа «единого Китая», о чем говорит сотрудничество не только в экономике, но и предполагаемые связи в оборонной сфере. В ближайшие время стороны также подпишут соглашение о рабочей силе, которое трудоустроит десятки тысяч индийцев на тайваньские производства. Скажутся ли непростые отношения двух ядерных держав в Азии на БРИКС и ШОС — в материале «Известий».

Зачем Тайвань нанимает индийцев на работу

Индия постепенно укрепляет связи с Тайванем на фоне конфронтации обеих сторон с Китаем. В декабре 2023 года Нью-Дели намерен подписать с администрацией острова соглашение о рабочей силе, которое позволит индийцам заполнить кризисный тайваньский рынок труда. Помимо пандемии COVID-19 его «подкосило» старение жителей острова. По прогнозам, к 2025 году пожилые люди составят свыше 20% от всего населения. В Индии же, наоборот, большое количество молодых людей открыты для вакансий, что не в последнюю очередь связано с растущим населением страны. В 2023 году она уже обогнала Китай по этому показателю.

В отчете Bloomberg со ссылкой на тайваньских чиновников говорилось, что планируется нанять до 100 тыс. индийцев для работы на производствах, фермах и в больницах. Однако в островной администрации цифру опровергли и заявили о продолжении переговоров. Спустя несколько дней после публикации отчета соцсети наводнили расистские комментарии в адрес ожидающихся индийских работников. На этом фоне власти Тайваня заявили о «признаках когнитивной войны КНР». По мнению чиновников, это спланированная кампания, направленная на обострение отношений Тайбэя и Нью-Дели.

Любое налаживание отношений с Тайванем как с суверенным государством вызывает раздражение у Пекина, который считает остров неотъемлемой частью страны и одной из своих многочисленных провинций, пусть и с собственной администрацией.

Сделки с Тайбэем вкупе с пограничными спорами Индии с КНР (стороны уже полвека не могут поделить территорию размером с Ленинградскую область, что периодически сопровождается вооруженными столкновениями на границе) способствуют постепенному изменению позиции Нью-Дели, отметили в китайской South China Morning Post. КНР ожидает поддержки принципа «Одна страна — две системы» от всех стран, у которых не установлены дипотношения с Тайванем, в том числе от Индии. В преддверии выборов главы тайваньской администрации 13 января 2024 года Пекин также ждет, пока окончательно со своей позицией разберется Вашингтон.

— Мы придерживаемся принципа одного Китая, однако у нас также есть вопросы. КНР считает своим индийский штат Аруначал-Прадеш. В таком случае, если ты не придерживаешься позиции «единой Индии», то как можно требовать соблюдать принцип «единого Китая»? Вообще Тайвань — экзистенциальная угроза и для КНР, и для США, — заявил в беседе с «Известиями» руководитель Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Ракеш Бхадаурия.

По его словам, если Пекину удастся объединиться с Тайванем, это будет полный провал для Вашингтона, так как ни одна страна в мире больше не будет рассматривать США как гаранта безопасности.

— Если же Тайвань обретет независимость, то как КНР планирует стать азиатской державой «номер 1», не сумев удержать свою провинцию? — добавил он.

Поддерживает ли Индия принцип «единого Китая»

Еще в 1995 году Индия и Тайвань открыли представительства в своих столицах. В 2012-м в Нью-Дели появился Тайбэйский экономический и культурный центр (TECC) с отделением в Ченнаи. В июле 2023 года в Мумбаи появился еще один офис. У Нью-Дели есть офис Ассоциации Индия-Тайбэй (ITA) в Тайбэе. Эти учреждения де-факто выполняют функции дипмиссий. В 2016 году, когда Цай Инвэнь избрали главой администрации Тайваня, правительство Нарендры Моди воздержалось от визита на инаугурацию. Однако спустя четыре года после ее переизбрания в условиях разразившейся пандемии несколько индийских парламентариев дистанционно приняли участие в церемонии. Поздравления Цай Инвэнь заставили Пекин вновь призвать международное сообщество придерживаться политики «одного Китая».

Связи Нью-Дели и Тайбэя постепенно укрепляются и в области экономики. Двусторонняя торговля с 2001 по 2021 годы выросла с чуть более $1 млрд до $7 млрд. Стоит отметить, что сотрудничество касается в том числе и одной из самых чувствительных для Китая сфер — производства полупроводников. Ввиду напряженных отношений Пекина и Вашингтона в августе 2023 года США запретили новые американские инвестиции в китайские компании в сфере микроэлектроники.

А теперь еще и тайваньская компания Foxconn, главный «сборщик» Apple, диверсифицирует производство, взяв курс на Индию. В частности, в ноябре она объявила об инвестициях в размере $1,6 млрд. Ранее компания уже анонсировала строительство заводов в штате Карнатака стоимостью $600 млн и в Телингане ($500 млн). Тем временем Нью-Дели поддерживает открытие в Индии завода ведущего производителя полупроводников мире TSMC. Ракеш Бхадаурия отметил, что сотрудничество в области микроэлектроники очень важно для Индии, поэтому Нью-Дели не заинтересован ни в полном объединении острова с материковым Китаем, ни в обретении им независимости. Такие кардинальные изменения могут обрушить торговые пути, учитывая, что Индия находится достаточно далеко от этого региона.

Сотрудничество двух сторон, по всей видимости, протянулось даже до оборонной сферы. В августе 2023 года в Диалоге по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Кетагаланского форума в Тайбэе даже участвовали военные, которые ранее командовали сухопутной армией, ВМФ и ВВС Индии. Пекин потребовал объяснений, учитывая сохраняющуюся напряженную обстановку на границе Китая и Индии.

Укреплению связей с Тайванем способствует и то, что Нарендра Моди активно сотрудничал с властями острова еще и до вступления в должность премьер-министра Индии. Например, он приезжал туда в 1999 году в качестве генсека партии Бхаратия Джаната, которую сейчас возглавляет. А в 2011-м он принимал тайваньскую делегацию уже как главный министр индийского штата Гуджарат.

Как отношения Китая и Индии влияют на БРИКС и ШОС

По мере того, как трудовое соглашение приведет десятки тысяч индийских рабочих на Тайвань, в СМИ обращают внимание на то, что следующий шаг станет политическим. При этом эксперты сомневаются в какой-либо эскалации.

— Идею сближения Нью-Дели и Тайбэя во всех областях поддерживают в основном СМИ. Думаю, что Индия до этого не дойдет и не будет рисковать дипломатическими отношениями с Китаем, — поделился мнением директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований, член правления национального центра исследований ШОС Ли Синь.

Будущее соглашение по перемещению рабочей силы — лишь одна из довольно частых форм сотрудничества между странами.

— У меня нет ощущения, что именно это обстоятельство может приблизить резкие перемены во всей этой истории. Если у Тайваня есть возможность привлечь к себе эту рабочую силу, то Индия пойдет на это. А Китай будет требовать объяснения по любому поводу. Это уже, так сказать, стереотип. Но это все не повлияет кардинально на отношения стран. Тут каждый сам по себе, — разъяснила руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Важно отметить, что Китай и Индия входят в БРИКС и ШОС, наряду с Россией, поэтому трения между двумя азиатскими странами небеспочвенно вызывают опасения в контексте работы обеих международных организаций. Однако, учитывая недавнее расширение БРИКС, объединение становится все сильнее, и отношения между Индией и Китаем не могут негативно повлиять на процессы в нем, подчеркивает Бхадаурия. Все решения внутри организации принимаются на основе консенсуса, независимо от двусторонних контактов стран-членов. В отношении ШОС, скорее всего, также ничего не изменится.