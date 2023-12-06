Дефицит кадров стал общемировой проблемой

Будущий кадровый голод в мире сопоставим с населением Германии, говорится в докладе Росконгресса. К 2030 году нехватка трудовых ресурсов составит 85 млн человек, передает телеканал «Известия». Проблема глобального характера угрожает целому ряду отраслей. Сильнее всего ситуация сказалась на высоких технологиях. По данным Росконгресса, более 70% компаний в 40 странах мира испытывают кадровый голод. Одна из главных причин дефицита на рынке — старение населения. Проблема затронула как развитые, так и развивающиеся государства.

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