Со златом чахнут: общественники рассказали о проблемах борьбы с гепатитом С в России

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга составили обращение на имя главы правительства России Михаила Мишустина с просьбой распространить программы ОМС на всех взрослых, больных гепатитом C. В настоящее время получить лечение в системе ОМС могут только пациенты стационаров с 3–4-й стадиями цирроза печени, вызванного болезнью. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили важность этой инициативы и рассказали, какие еще проблемы остаются в сфере борьбы с гепатитом С в России.

Просьба о расширении ОМС

Обращение петербургских депутатов к премьер-министру Михаилу Мишустину было опубликовано в законодательном банке заксобрания 4 декабря, внесла его комиссия по социальной политике и здравоохранению. Авторы напомнили, что главными задачами в борьбе с гепатитом С являются снижение смертности и уменьшение числа новых случаев.

«По темпам прироста и масштабам распространения гепатит C значительно превосходит заболеваемость ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. Чаще всего этот диагноз ставят людям работоспособного возраста», — говорится в тексте обращения.

Депутаты отметили, что средняя стоимость месяца лечения пациента с гепатитом С составляет 90 – 180 тыс. рублей при средней зарплате в Санкт-Петербурге около 80 тыс. рублей. Несмотря на то что городская система льгот позволяет пациентам старше 18 лет приобретать лекарства со скидкой 50%, по подсчетам законодателей, даже в этих условиях данной мерой могут воспользоваться только 10 – 20% взрослых пациентов.

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В настоящее время действуют разработанные Минздравом критерии, которые определяют, может ли пациент получить лекарства по программе ОМС. Согласно приказу Минздрава № 70н, к ним относятся исход в цирроз печени, включая декомпенсированный цирроз печени, выраженный фиброз печени с множественными септами без цирроза, рецидив хронического вирусного гепатита C после трансплантации печени, риск быстрого развития заболевания печени по причине сопутствующих заболеваний.

Проект обращения рекомендован к принятию в первом чтении, но дата рассмотрения пока неизвестна.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с «Известиями» отметил, что организация полностью поддерживает инициативу депутатов. Он напомнил, что появление лекарств дало возможность полной элиминации этого заболевания, так как их эффективность доходит до 100%.

— Сейчас критерии по лечению ОМС очень жесткие, и ни о какой элиминации речь не идет. Но, если мы хотим разорвать порочный круг, мы должны лечить и тех, у кого еще нет запущенных стадий фиброза, чтобы не допустить развития запущенного состояния. Нужно профилактировать развитие тяжелых последствий гепатита С на ранних стадиях. И расширение круга пациентов, которым показана терапия, позволит значительно уменьшить количество инфицированных у нас в стране, — сказал он.

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Сколько средств выделят на лечение гепатита С

Как пояснил «Известиям» председатель организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко, в последнее время ситуация вокруг лечения гепатита С развивается очень динамично. Из последних нововведений — появления 21-го приложения к федеральной программе развития здравоохранения, в котором говорится о лечении за счет федерального бюджета пациентов без тяжелого поражения печени.

— В проекте бюджета на следующий год предусмотрено выделение средств в объеме 5,2 – 5,9 млрд рублей в рамках софинансирования. Чтобы получить их, в регионе должна быть своя целевая программа по лечению гепатита и должны быть выделены какие-то средства, — рассказал он, подчеркнув, что эта федеральная программа работает не в рамках ОМС.

Эксперт пояснил, что в проекте программы госгарантий закреплено, что за три года должны быть вылечены не менее 40 тыс. пациентов, то есть 15 – 16 тыс. человек в год по системе ОМС. При этом есть и свои ключевые показатели на каждый регион.

— Мы подсчитали: чтобы соответствовать этой программе, каждый регион должен увеличить охват терапией в три-четыре раза. И может случиться так, что они не наберут нужного количества пациентов, которые будут соответствовать критериям 70-го приказа Минздрава, и будут лечить людей без тяжелых поражений печени, — рассказал Никита Коваленко.

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Руководитель Центра вакцинопрофилактики университетской клиники H-Clinic, инфекционист Екатерина Степанова пояснила «Известиям», что, хотя фиброз печени начальных стадий у легких пациентов не требует экстренного лечения, тем не менее их терапия всё равно важна, так как заболевание лечится за 12 недель, а каждый неизлеченный пациент может заразить еще нескольких своих знакомых. Вирус передается гемоконтактным путем либо через недостаточную обработку медицинских инструментов.

— Чем больше людей будет пролечено, чем больше людей не смогут передавать вирус, тем безопаснее будет для всех и таким образом мы сможем уменьшить число случаев заболевания, — отметила она.

Никита Коваленко пояснил, что, хотя факт существования приказа № 70 формально ограничивает такую возможность, документ относится к постановлению правительства на 2023 год и в следующем году уже может не действовать.

— Мы надеемся, что Минздрав вскоре примет новый приказ, более мягкий, так как вокруг 70-го приказа было много разговоров, — сказал он.

Помимо 16 тыс. пациентов, которые смогут получить лечение по ОМС, дополнительно выделенные средства в рамках софинансирования помогут охватить еще 35 – 40 тыс. больных, благодаря чему в следующем году можно будет вылечить около 60 – 70 тыс. человек.

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Со ссылкой на цифры, озвученные главным внештатным специалистом Минздрава по инфекционным болезням Владимиром Чулановым, Никита Коваленко рассказал, что сегодня в России насчитывается 691 тыс. пациентов с гепатитом С и темпы лечения едва успевают за темпами прироста новых случаев.

— Чтобы выполнить поручение президента и к 2030 году вылечить хотя бы тех, о ком мы уже знаем, нужно ежегодно лечить порядка 105 тыс. пациентов. В этом году будет порядка 35 тыс. новых случаев. И 2023 год — первый, когда мы хотя бы вылечим столько пациентов, сколько новых случаев за год, — пояснил он.

Проблемы лечения гепатита С

Еще в августе этого года президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал правительству поручение к 20 октября определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С, иными словами — изыскать средства, чтобы увеличить охват пациентов, которым предоставляется терапия от государства. Всего за последнее время президент озвучил три прямых поручения касательно борьбы с гепатитом С.

Однако бюджет на 2024 – 2026 годы, который предполагает выделение 2,662 млрд рублей ежегодно на обеспечение лекарствами лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатита B и C, не предусматривает отдельной строкой выделения средств на лечение пациентов с гепатитом С.

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А те 5,2 – 5,9 млрд, которые выделены на амбулаторное лечение моноинфекций, «никак не окрашены», указал Никита Коваленко. По его словам, проблема в том, что статья включает целый перечень заболеваний и нет никакой гарантии, что средства потратят именно на больных гепатитом.

— И это та проблема, которую мы пытаемся решить, — подчеркнул он.

Собеседник отметил, что в прошлом году на эту статью расходов выделялось 400 млн рублей, а в 2023-м, считая региональные средства, — более 6 млрд. Но сколько точно пойдет на гепатиты и как эти деньги будут тратиться, ведь это субсидии региональным бюджетам, неизвестно, подчеркнул он.

Второй важной проблемой, по словам Никиты Коваленко, сегодня является отсутствие полноценной диагностики в условиях развития скрининга. Он напомнил, что программа госгарантий на следующий год предполагает скрининг пациентов в возрасте от 25 до 65 лет в рамках диспансеризации, и специалисты ожидают увеличения числа новых пациентов с гепатитом за счет этого.

Он пояснил, что скрининг обнаруживает новых пациентов, но, чтобы поставить диагноз, нужны дополнительные анализы, которые либо недоступны в некоторых населенных пунктах, либо проводятся на коммерческой основе.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— По скринингу диагноз поставить нельзя: антитела могут быть и у здорового человека, такому терапия не требуется. Но он об этом не знает, а осведомленность терапевтов на местах оставляет желать лучшего: некоторые не в курсе, что гепатит С уже лечится, не знают, куда направлять пациента, что в каждом регионе есть приказ о маршрутизации пациентов с гепатитом, — сказал он.