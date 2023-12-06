Суд Ирана обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани

В Иране суд обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить компенсацию в размере $49,7 млрд за убийство в 2020 году бывшего генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 6 декабря сообщает иранское агентство IRNA.

«55-е отделение Тегеранского суда по международным отношениям объявило, что правительство Соединенных Штатов и 41 физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате $49,7 млрд за преступления, совершенные во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд рассмотрел более 3,3 тыс. исков от иранцев о возмещении материального и морального ущерба и признал виновными 42 физических и юридических лица, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа, экс-госсекретаря США Майка Помпео и бывшего министра обороны Марка Эспера.

Иранский генерал был убит в Ираке вечером 2 января 2020 года при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением КСИР «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В ответ на убийство генерала силы КСИР в ночь на 8 января 2020 года нанесли удары по американским базам в Ираке.