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Москвичей предупредили о снежной погоде в выходные

«Яндекс Погода»: небольшой снег ожидается в Москве в выходные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Холода и небольшой снег ожидаются в Москве в предстоящие выходные, 9 и 10 декабря. Об этом «Известиям» сообщили специалисты «Яндекс Погоды» 6 декабря.

Согласно прогнозу, в субботу в столице будет небольшой снег и ветер от 3 до 4 м/с, а температура достигнет –16 градусов. В воскресенье москвичи также могут наблюдать небольшой снегопад. Утром температура воздуха достигнет –19 градусов. Днем она поднимется до –16 градусов, а вечером опустится до –17 градусов.

Что касается других городов России, небольшие снегопады к выходным придут также в Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь и Санкт-Петербург. При этом в Красноярске, Омске и Перми средняя температура опустится до –28 градусов.

Самая теплая погода 9 и 10 декабря будет во Владивостоке, Краснодаре, Махачкале и Сочи. Температура воздуха прогреется до +3…+16 градусов, однако там специалисты «Яндекс Погоды» прогнозируют дожди.

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Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столичном регионе были зафиксированы первые 20-градусные морозы. По его словам, в Клину температура воздуха опустилась до –21,8 градуса.

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