Синоптик сообщил о первых 20-градусных морозах в Подмосковье

Первые 20-градусные морозы зафиксировали в столичном регионе, написал 6 декабря в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью на территории Московской области впервые с начала нынешнего осенне-зимнего сезона температура воздуха опустилась ниже отметки в -20 градусов», — сообщил специалист.

По его словам, в Клину специалисты зафиксировали температуру воздуха -21,8 градуса. Холоднее было в декабре 2021 года, тогда температура понизилась почти до -25 градусов.

«В Москве минувшей ночью было немного теплее, чем вчера. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура составила -12,4 градуса», — продолжил он.

В Бутово зафиксировали -18,4 градуса, а на Балчуге — -8,6 градусов. В Новой Москве отмечен температурный минимум в -9,2 градуса, заключил Леус.

Накануне заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания.

Ранее, 5 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что морозная погода на большей части России продлится по меньшей мере до конца недели. В тот же день в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низких температур.