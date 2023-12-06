В Москве из-за похолодания повысили температуру в системе отопления

Температуру в системе отопления повысили в Москве из-за похолодания. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, по прогнозам синоптиков, температура воздуха на этой неделе в Москве ночью может опускаться до –18…–20 градусов. В этой связи «температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков подчеркнул, что корректировка показателя планируется заранее, делается она на основе краткосрочного прогноза погоды.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами. Это можно сделать за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — приводит слова заммэра сайт kp.ru.

Работы провели под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, отмечает телеканал «360».

Как отмечает Pravda.Ru, в последний раз декабрь был таким холодным в 2012 году.

Ранее 5 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномальные холода на большей части России продлятся по меньшей мере до конца недели. По его словам, в среду днем в Москве ожидается –12…–14 градусов, ночью в четверг —от –16 до –18 градусов, днем 7 декабря потеплеет до –12…–14 градусов, сообщает НСН.

В тот же день в столице и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низких температур. При этом аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы ожидается с 5 по 9 декабря.

4 декабря начальник отдела Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на смену циклону «Оливер», засыпавшему Москву снегом, в столицу придет резкое похолодание. По его прогнозам, самой холодной будет ночь на пятницу, 8 декабря. Ожидается, что столбики термометров опустятся до –15…–20 градусов, по области мороз прогнозируется до –23 градусов. Цыганков добавил, что это аномальные для декабрьской Москвы морозы — температура воздуха примерно на 10 градусов ниже нормы.

В тот же день синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала серьезное похолодание в столице с 7 декабря. По ее словам, температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы градусов на 5–7 градусов. Она добавила, что в пятницу, 8 декабря, ночью будет около –20 градусов, а днем столбики термометров покажут –15 градусов, пишет RT.