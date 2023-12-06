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Путин завершил рабочий визит в ОАЭ и направляется в Эр-Рияд

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Фото: официальный сайт президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин завершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и направляется в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

Главу государства тепло проводили в аэропорту, он попрощался с официальными лицами ОАЭ и поднялся по трапу в свой самолет.

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Российский лидер прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом ранее в этот день. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ. По случаю приезда в страну Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

После этого состоялись его переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном, который в ходе встречи в Абу-Даби заявил, что показатель торгового ненефтяного оборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией за прошлый год вырос на 109%.

Лидер ОАЭ указал, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.

Сам президент России отметил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря сообщил, что кроме Арабских Эмиратов президент РФ также посетит Саудовскую Аравию. В рамках визита он обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

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