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Экономика
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 6 июля
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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 6 июля

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Мировые цены на нефть в среду, 6 декабря, ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже $76. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:05 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,81% — до $75,8 за баррель.

При этом январские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,18%, показав стоимость в $70,74.

Ранее в этот день сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в феврале на бирже ICE снизилась до $77 за баррель впервые с 16 ноября.

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До этого, 4 декабря, сообщалось, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $78 за баррель, это произошло впервые с 17 ноября. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре к 11:35 снизился до $73,19 за баррель.

30 ноября на заседании ОПЕК+ было принято решение о добровольном сокращении добычи нефти в I квартале 2024 года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Сокращение на 1 млн б/с обеспечит Саудовская Аравия, на 0,5 млн — РФ, на 0,7 млн — другие страны. Несмотря на решение о сокращении, котировки нефти отреагировали падением.

Позднее, 1 декабря, партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил, что Brent в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне $83–88 за баррель. Шатов объяснил, что основной причиной падения цен стало то, что сокращение объемов добычи будет добровольным, а четкого плана сокращения озвучено не было, в том числе отсутствовала заключительная пресс-конференция.

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