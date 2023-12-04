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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $78 за баррель

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Olaf Krüger
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки в $78 за баррель, что произошло впервые с 17 ноября. Об этом стало известно 4 декабря из данных торгов.

Так, по данным на 11:29 по мск, цена составила $77,96 за баррель. Вместе с этим фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре к 11:35 снизился до $73,19 за баррель.

30 ноября на заседании ОПЕК+ было принято решение о добровольном сокращении добычи нефти в I квартале 2024 года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Сокращение на 1 млн б/с обеспечит Саудовская Аравия, на 0,5 млн — РФ, на 0,7 млн — другие страны. Несмотря на решение о сокращении, котировки нефти отреагировали падением.

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Позднее, 1 декабря, партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил, что Brent в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне $83–88 за баррель. Шатов объяснил, что основной причиной падения цен стало то, что сокращение будет объемов добычи будет добровольным, а четкого плана сокращения озвучено не было, в том числе отсутствовали заключительная пресс-конференция.

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