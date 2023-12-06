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Цена нефти Brent на ICE опустилась до $77 за баррель впервые с 16 ноября

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE снизилась до $77 за баррель впервые с 16 ноября. Об этом 6 декабря свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным биржи на 01:59 мск, цена Brent была снижена на 1,53% — до $77 за баррель. К 02:38 мск фьючерс на Brent также находился на уровне $77 (–1,53%). Кроме того, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе опускался на 1,31% — до $72,14 за баррель.

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Ранее, 4 декабря, сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $78 за баррель, это произошло впервые с 17 ноября. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре к 11:35 снизился до $73,19 за баррель.

30 ноября на заседании ОПЕК+ было принято решение о добровольном сокращении добычи нефти в I квартале 2024 года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Сокращение на 1 млн б/с обеспечит Саудовская Аравия, на 0,5 млн — РФ, на 0,7 млн — другие страны. Несмотря на решение о сокращении, котировки нефти отреагировали падением.

Позднее, 1 декабря, партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил, что Brent в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне $83–88 за баррель. Шатов объяснил, что основной причиной падения цен стало то, что сокращение объемов добычи будет добровольным, а четкого плана сокращения озвучено не было, в том числе отсутствовала заключительная пресс-конференция.

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