Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
В Луганске при взрыве автомобиля погиб человек. Об этом 6 декабря сообщает республиканское министерство здравоохранения.
«После взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» бригада медиков, выехавшая на место происшествия, обнаружила труп. Тело сильно обгорело. Личность погибшего предстоит установить правоохранителям», — сообщила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко ТАСС.
В правоохранительных органах республики уточнили агентству, что ранее получивший ранение депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов погиб.
Корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал на месте, где взорвался припаркованный автомобиль. Он объяснил, что рядом находится стадион.
«На месте происшествия работают силовики, взрывотехники и военная полиция», — объяснил журналист.
Ранее, 6 декабря, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате взрыва автомобиля в Луганске, по предварительным данным, был ранен депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов.
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