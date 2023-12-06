В Бразилии оценили возможности конфликта между Венесуэлой и Гайаной

Несмотря на рост напряженности из-за территориального спора, риска вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной нет. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, передает агентство Reuters.

Другие подробности издание не приводит.

Ранее, 5 декабря, Бразилия направила дополнительные воинские подразделения на границу с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между ними из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо. Там отметили, что руководство Бразилии считает конфликт между Каракасом и Джорджтауном маловероятным, однако подготовило сценарий действий на случай обострения.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Регион занимает три четверти территории Гайаны и чрезвычайно богат нефтью. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Комментируя итоги референдума, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» усомнился в эскалации между Венесуэлой и Гайаной. Он заметил, что референдум был проведен скорее для сплочения нации и вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.