Что делать и куда обращаться при угоне автомобиля

Несмотря на появление современных средств защиты от угона, число краж автомобилей существенно не снизилось. Чаще всего автомобили угоняют с придомовых территорий и парковок торговых центров. Как защитить свой автомобиль от кражи и что делать, если это все-таки произошло, рассказывают «Известия».

Куда обращаться в случае угона автомобиля

Прежде чем начинать поиск автомобиля, владельцу следует убедиться, что им не воспользовался кто-то из знакомых, у кото есть ключи, или машину не увезли на штрафстоянку. Эвакуация за парковку в запрещенном месте — одна из самых распространенных причин «пропажи» авто. Чтобы узнать, так это или нет, необходимо позвонить по номеру 112 или воспользоваться приложением «Парковки России».

Когда подтвердились самые худшие опасения, стоит незамедлительно сообщить в полицию. Для успешного поиска угнанного автомобиля важны первые часы, поэтому медлить нельзя. Необходимо сообщить всю имеющуюся информацию — цвет, марку, год выпуска, госномер, особые приметы авто в виде царапин и вмятин и даже сколько бензина оставалось в баке. После обращения полицейские передадут ориентировку на авто в ГИБДД.

Все эти данные и обстоятельства угона нужно указать и в заявлении. Его должны зарегистрировать и выдать талон с номером обращения. В течение 10 дней, если автомобиль не найден, владельцу дадут справку об угоне и постановление о возбуждении уголовного дела. Они понадобятся для страховой компании и налоговой службы для вычета транспортного налога.

Как найти угнанный автомобиль самому

Пока полиция занимается розыском автомобиля, можно предпринять попытки найти авто самому. Например, расклеить объявления о пропаже рядом с местом угона, попытаться раздобыть записи с камер видеонаблюдения расположенных рядом автомобилей и магазинов.

Бывает, что машину бросают в соседнем дворе или другом районе города. Поэтому стоит обойти ближайшие улицы и переулки. Заявить о краже также можно в соцсетях и через Telegram-каналы местных СМИ. Возможно, найдутся очевидцы, которые стали случайными свидетелями угона.

Помимо этого, стоит связаться с волонтерами Российского сообщества поиска угнанных автомобилей (СПУА), которое оказывает помощь водителям в таких ситуациях. Как только поступает заявка об угоне, сразу же начинается массовое SMS-оповещение всех активистов. Информация также попадет на специальные форумы.

Если автомобиль удастся найти раньше полиции, просто забрать заявление не получится. Необходимо будет писать новое заявление о прекращении уголовного дела.

Как получить компенсацию за угон автомобиля

Сообщить о случившемся нужно и в страховую компанию. Заявление на получение страховой выплаты можно подать при личном визите или онлайн. Сделать это нужно в первые два дня после угона.

С собой необходимо взять паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), полисы ОСАГО и каско, справку о факте угона, постановление о возбуждении уголовного дела и акт приемки ключей.

После оценки ситуации страховщиком средства поступят в течение 20 дней.

Как защитить свой автомобиль от угона

Чтобы не лишиться своего автомобиля, водителям следует заранее побеспокоиться о средствах против угона. Например, использовать механические блокираторы и иммобилайзеры — специальные системы, которые блокируют автомобиль, если не совершить определенные действия: не вставить ключ в гнездо или не активировать чип.

При этом эксперты отмечают, что злоумышленники стали использовать всё более технологичные способы кражи. Они могут использовать считывающие устройства, воспроизводящие код брелока, а также кодграбберы. Последние снимают противоугонные охранные системы двигателя.

Для защиты от угона в ГИБДД рекомендуют оборудовать авто сигнализацией. Кроме того, следует оставлять автомобиль на охраняемой стоянке, в гараже или в наиболее освещенных и просматриваемых местах. И, конечно, стоит оформить страховку. В случае кражи владелец получит компенсацию и в итоге потеряет меньше, если машину не найдут.

Ранее «Известия» рассказали, какие автомобили чаще всего угоняли в прошлом году.