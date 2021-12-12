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Эксперт назвал способы защиты машины от угона

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Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что на сегодняшний день от угона не застрахован практически ни один автомобиль.

Береги автомобиль: как защитить свою машину от угона
Невнимательность владельцев облегчает задачу злоумышленникам

По словам эксперта, за первое полугодие текущего года в Москве и Санкт-Петербурге статистика угона выросла до 0,35% и 0,17% соответственно.

Рязанов подчеркнул, что злоумышленники стали использовать всё более технологичные способы кражи. Мошенники, по его словам, могут использовать считывающие устройства, воспроизводящие код брелока, а также кодграбберы. Последние снимают противоугонные охранные системы двигателя.

«Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — объяснил Максим Рязанов в беседе с агентством «Прайм» 12 декабря.

По мнению эксперта, чтобы защитить автомобиль от угона, необходимо ориентироваться на статистику краж. Так, Toyota Cаmry является наиболее часто угоняемым авто, для его защиты подойдет двухуровневый охранный комплекс, оснащенный цифровыми блоками, двойными замками капота, блоками для дверей и бронью для стекол. Менее востребованным автомобилем у мошенников является Skoda. Машину этого производителя можно защитить при помощи электронного противоугонного устройства или телематической сигнализации, заключил специалист.

14 октября российская Госавтоинспекция дала водителям советы, как обезопасить свой автомобиль от угона. Так, ГИБДД рекомендует оборудовать машину сигнализацией. При этом следует обращать внимание на режим ее срабатывания во избежание случаев сканирования.

Кроме того, следует оставлять автомобиль на охраняемой стоянке, в гараже, а также в наиболее освещенных и просматриваемых местах дворовых и уличных территорий.

В ГИБДД также порекомендовали не доверять управление автомобилем посторонним лицам, а также застраховать машину.

22 сентября компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в России по итогам восьми месяцев 2021 года.

Первое место в списке занял Hyundai Santa Fe. На его долю приходится 13% всех страховых случаев. Вторую строчку с результатом 11% разделили Kia Rio и Mitsubishi Outlander. Также в первую пятерку вошли Kia Sportage — 7% и Toyota Camry — 6%.

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