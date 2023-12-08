Холодный фронт: экстремальный мороз пришел в Якутию

8 декабря в Якутске обещают аномальные морозы. Температура воздуха местами опустится до –57 градусов. Школы перешли на онлайн-формат, а многие авиарейсы в аэропорту «Якутск» задерживаются или переносятся. Как жители города переживают аномальные холода — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Средняя температура по всей области сейчас — в районе –50 градусов
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Горожане на мосту через озеро Талое. Машин в городе становится меньше, поскольку на морозе они ломаются чаще
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Якутск и большинство улусных центров Якутии накрыли сильные морозные туманы. Утром 5 декабря метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Якутска составляла от 100 метров до 450 метров
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
В морозные дни якутян спасают теплые остановки, но они, к сожалению, есть не везде
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
При такой температуре даже ресницы и брови быстро покрываются инеем
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Для защиты автомобилей в сильные морозы местные жители используют специальные чехлы. Они помогают сберечь тепло и снизить число запусков мотора, а также уменьшить время, которое требуется для прогрева
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Представители многих профессий продолжают работать на улице в холода. На Крестьянском рынке торговлю не останавливают даже рекордно низкие показатели температуры
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Если вдохнуть холодный воздух ртом, можно обморозить легкие. Поэтому на улице все предпочитают дышать через шарф
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
По словам синоптиков, средняя температура в республике сейчас ниже средней примерно на 7 градусов Цельсия
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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Декабрьские морозы в этом году обещают стать аномальными не только в Якутии. Синоптики прогнозируют, что во многих регионах они будут слишком сильными
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