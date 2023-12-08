Холодный фронт: экстремальный мороз пришел в Якутию

8 декабря в Якутске обещают аномальные морозы. Температура воздуха местами опустится до –57 градусов. Школы перешли на онлайн-формат, а многие авиарейсы в аэропорту «Якутск» задерживаются или переносятся. Как жители города переживают аномальные холода — в фотогалерее «Известий»