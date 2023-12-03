Снежное чувство: на Москву обрушился феноменальный снегопад

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
В столице продолжается сильный снегопад — рекордный за последние 70 лет. Метеорологи считают, что осадки продлятся до утра понедельника. Коммунальщики и дорожники продолжают уборку снега. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Осадки в столицу принес мощный циклон «Оливер»
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Последствия снегопада уже испытали автомобилисты на Тверской и многих других улицах
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Температура воздуха при этом составила –4…–6 градусов
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Синоптики ожидают, что к утру 4 декабря высота снежного покрова на дорогах столицы может достигнуть 28 см
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Фото: ТАСС/Михаил Синицын
Как утверждают специалисты, в Москве выпала треть месячной нормы осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Из-за снегопада перенесли встречу ФК «Локомотив» - «Зенит» на стадионе «Локомотив»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Высота снежного покрова может побить рекорд 2004 года. Тогда снегомерная линейка показала отметку 30 см
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Перед поездкой автомобилисты очищают занесенные снегом машины, это важно с точки зрения безопасности на дороге
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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
На арене ЦСКА перед матчем ЦСКА - «Ростов» задействовали трактор для очистки стадиона от снега
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Фото: ТАСС/Михаил Синицын
После завершения снегопада синоптики прогнозируют аномальное похолодание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Несмотря на непогоду, некоторые москвичи отправляются на прогулки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В усиленном режиме продолжают работать все городские службы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В столице чистят крыши домов от снега и льда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Снегоуборочные работы продолжатся и ночью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Из-за погодных условий водителям рекомендуется временно отказаться от поездок на автомобилях и выбрать общественный транспорт
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