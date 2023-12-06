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Пожар в петербургской консерватории ликвидирован

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Фото: МЧС РФ
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Пожар в консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге ликвидирован на площади 100 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«В 14:42 ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве.

На тушение пожара на Театральной площади были направлены девять единиц пожарной техники и 36 человек личного состава.

Сообщение о пожаре в находящейся на реставрации консерватории поступило 6 декабря в 12:46. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, при котором удваивается количество пожарных бригад. Очаг возгорания располагался на первом этаже здания. Позже пожар был локализован на площади 100 кв.м.

Из горящего здания проводилась эвакуация. Сведений о пострадавших нет. Здание находится на реставрации с 2012 года. В 2017 году работы приостанавливали, но в 2021-м их возобновили.

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