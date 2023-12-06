Пожар в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге локализован

Пожар в консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге локализован. Об этом сообщил журналистам в среду, 6 декабря, находящийся на месте представитель главного управления МЧС по городу.

«В настоящий момент мы локализовали пожар на площади 100 кв. м, дальше огонь не уйдет», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что пожар начался на месте, где располагался склад. Оттуда огонь пошел по лестнице на другие этажи. В МСЧ уточнили также, что к ликвидации пожара привлечено девять единиц техники и 36 человек личного состава ведомства.

Пожар в здании консерватории на Театральной площади, которое находится на реставрации, начался ранее в этот день. Сообщалось о горении на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Отмечалось ,что источник возгорания расположен на первом этаже.

Из горящей консерватории эвакуировали людей.

Здание консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге находится на реставрации с 2012 года. В 2017 году работы приостанавливали, но в 2021 году их возобновили.