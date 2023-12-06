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В здании консерватории в Санкт-Петербурге начался пожар

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Фото: РЕН ТВ
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В здании консерватории на Театральной площади в Санкт-Петербурге начался пожар. Об этом 6 декабря сообщил источник «Известий».

Здание недалеко от Мариинского театра находится на реставрации. Кадры с места событий демонcтрируют, как из окон консерватории идет густой черный дым. Рядом со зданием видны упаковки строительных материалов.

Источник уточнил, что пожару присвоили ранг 1 БИС, при котором удваивается количество пожарных бригад. На месте происшествия работают спасатели.

Из горящей консерватории эвакуировали людей. По предварительным данным, источник возгорания расположен на первом этаже.

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Здание консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге находится на реставрации с 2012 года. В 2017 году работы приостанавливали, но в 2021 году их возобновили.

Ранее, 26 ноября, два человека погибли во время пожара в Санкт-Петербурге в деревянном гараже на Невском проспекте. По данным «Известий», скончались иностранные граждане.

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