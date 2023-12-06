Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

Советский и российский мультипликатор Наталья Богомолова скончалась на 84-м году жизни. Об этом 6 декабря, в среду, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем Telegram-канале.

«Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации», – сказал он.

Капков добавил, что Наталья Богомолова осталась в своих работах: «Котенок по имени Гав», «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко».

Богомолова окончила курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме» в 1961 году, затем училась на историческом факультете МГУ. Мультипликатором «Союзмультфильма» Богомолова стала в 1959 году, проработав там 40 лет и приняв участие в работе более чем над 200 мультфильмами, на которых выросло не одно поколение.