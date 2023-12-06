Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Мир
Американский политолог рассказал о планах США в отношении Зеленского
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

0
Фото: Telegram/kapkov1912
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский мультипликатор Наталья Богомолова скончалась на 84-м году жизни. Об этом 6 декабря, в среду, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем Telegram-канале.

«Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации», – сказал он.

Капков добавил, что Наталья Богомолова осталась в своих работах: «Котенок по имени Гав», «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко».

Богомолова окончила курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме» в 1961 году, затем училась на историческом факультете МГУ. Мультипликатором «Союзмультфильма» Богомолова стала в 1959 году, проработав там 40 лет и приняв участие в работе более чем над 200 мультфильмами, на которых выросло не одно поколение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023