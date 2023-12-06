Дерипаска назвал двукратный рост числа транзакций в юанях следствием санкций Запада

Количество транзакций, совершаемых в китайских юанях, удвоилось за последний год. На это 6 декабря указал миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска.

«Количество транзакций в мире, совершенных в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики», — написал он в своем Telegram-канале.

Дерипаска добавил, что объемы сделок, оплаченных в юанях, через четыре года превзойдут объем операций в евро. На этом санкции можно будет считать «законченным упражнением», отметил предприниматель.

Ранее, 20 ноября, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Николай Кузнецов рассказал, что в бизнес-среде всё чаще обращаются к кредитам в юанях. Он отметил, что юань в последнее время становится более популярной валютой для кредитования в российских банках. По большей части это займы для бизнеса, которые оформляют компании, так или иначе ведущие свою деятельность за рубежом.

До этого, 18 октября, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила, почему юань стал второй главной валютой в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. По ее словам, в последнее время Китай стал главным торговым партнером для 140 стран и регионов, а также основным источником инвестиций для значительного числа стран.