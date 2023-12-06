Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Экономика
Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской
Политика
Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
Мир
Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Политика
Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта
Общество
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Здоровье
Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии
Мир
Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты

Дерипаска назвал двукратный рост числа транзакций в юанях следствием санкций Запада

0
Фото: TASS/Zuma/Zhengyi Xie
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество транзакций, совершаемых в китайских юанях, удвоилось за последний год. На это 6 декабря указал миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска.

«Количество транзакций в мире, совершенных в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики», — написал он в своем Telegram-канале.

Дерипаска добавил, что объемы сделок, оплаченных в юанях, через четыре года превзойдут объем операций в евро. На этом санкции можно будет считать «законченным упражнением», отметил предприниматель.

Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
Какую долю они занимают в общем портфеле депозитов россиян и насколько выгодны такие инструменты

Ранее, 20 ноября, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Николай Кузнецов рассказал, что в бизнес-среде всё чаще обращаются к кредитам в юанях. Он отметил, что юань в последнее время становится более популярной валютой для кредитования в российских банках. По большей части это займы для бизнеса, которые оформляют компании, так или иначе ведущие свою деятельность за рубежом.

До этого, 18 октября, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила, почему юань стал второй главной валютой в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. По ее словам, в последнее время Китай стал главным торговым партнером для 140 стран и регионов, а также основным источником инвестиций для значительного числа стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023