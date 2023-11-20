Эксперт объяснил причину роста популярности кредитов в юанях в бизнес-среде

В бизнес-среде всё чаще обращаются к кредитам в юанях. Об этом сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 19 ноября.

Он отметил, что юань в последнее время становится более популярной валютой для кредитования в российских банках. По большей части это заемы для бизнеса, которые оформляют компании, так или иначе ведущие свою деятельность за рубежом.

Между тем использование юаня представляется для бизнеса довольно выгодным решением, поскольку, по данным Кузнецова, доля товаров китайского производства в российском импорте составляет до 40%.

«С этой точки зрения интерес к китайской валюте со стороны российского бизнеса вполне естественен», — отметил эксперт.

Однако Кузнецов упомянул, что среди граждан, не связанных с ведением международного бизнеса, такие кредиты пока не обрели популярность. В то же время многие используют юань как средство валютного сбережения.

Ранее, 18 октября, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила, почему юань стал второй главной валютой в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. По ее словам, в последнее время Китай стал главным торговым партнером для 140 стран и регионов, а также основным источником инвестиций для значительного числа стран.

В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что доля расчетов в национальных валютах между РФ и Китаем составляет 90%, а большую часть занимает юань.

Перед этим, 28 сентября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что китайская валюта уверенно занимает лидирующую позицию среди значимых для РФ валют в связи с тем, что произошла переориентация экспортных поставок ресурсов в первую очередь в Китай и возник рост китайского импорта в РФ.