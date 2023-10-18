Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем достигла 90%
Доля расчетов в национальных валютах между РФ и Китаем составляет 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин.», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.
«Уже 90%. Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную роль занимает здесь», — сказал министр.
Накануне Силуанов рассказал «Известиям», что члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы расчеты между компаниями их стран осуществлялись без ограничений и проблем, поэтому обсуждается вопрос создания собственной валюты блока. Он отметил, что наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов, подкрепленной при этом какими-то реальными активами.
В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводятся в национальных валютах.
Он выразил уверенность, что в 2023 году экономическое сотрудничество Москвы и Пекина позволит не только досрочно выполнить задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и «превысить этот знаковый рубеж».