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Названа причина роста доли юаня в торговых расчетах через SWIFT

Юань стал второй валютой в расчетах через SWIFT: эксперт Веретенникова назвала причину
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Фото: Global Look Press/Chinafotopress
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Юань впервые стал второй главной валютой в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT, обогнав евро, сообщило агентство «РИА Новости». Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила «Известиям», что причина этого в том, что в последнее время Китай стал главным торговым партнером для 140 стран и регионов, а также основным источником инвестиций для значительного числа стран.

Эксперт отметила, что, например, только экспорт КНР в Россию в этом году вырос на 57%, и около половины стоимости всех валютных операций в Москве в сентябре приходилось на юань.

«В том, что доля расчетов в юанях через SWIFT превысила долю расчетов в евро и составила 5,8%, свою роль сыграл и начавшийся в Европе с марта 2023 года переход на стандарт ISO 20022 для внутренних и международных платежей. Ряд европейских центральных банков в настоящее время используют отчетные сообщения camt.xxx для управления ликвидностью и информирования коммерческих банков об открытых кредитных линиях вместо сообщений с платежными инструкциями МТ 202, которые они использовали ранее для этих целей. Это изменение приводит к исключению ранее учитываемых сообщений», — сказала она, уточнив, что такая новая рыночная практика привела к снижению учитываемого объема платежей в евро на 15% за последние шесть месяцев.

Веретенникова напомнила, что, по заявлению китайского лидера Си Цзиньпина, объем внешней торговли КНР товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 трлн и $5 трлн соответственно. По мнению аналитика, это дает основания полагать, что доля юаня в международных расчетах продолжит расти.

Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что доля расчетов в национальных валютах между РФ и Китаем составляет 90%, в большую часть занимает юань. 28 сентября партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что китайская валюта уверенно занимает лидирующую позицию среди значимых для РФ валют в связи с тем, что произошла переориентация экспортных поставок ресурсов в первую очередь в Китай и возник рост китайского импорта в РФ.

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