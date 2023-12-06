Глава минобороны ФРГ Борис Писториус «переобулся», заявила 6 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление о том, что Германия не является союзником Украины.

«Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины. Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — написала она в своем Telegram-канале.

Днем ранее Писториус отметил, что Германия — не союзник Украине, и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в события в рамках какого-либо альянса. Однако, как он обратил внимание, Берлин намного опережает других по масштабам оказания помощи Киеву.

Глава минобороны ФРГ подчеркнул, что страна «делает всё, что может».

Также 5 декабря руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для поддержки Украины. Миллер также подчеркнул, что американская администрация уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Тогда же руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.