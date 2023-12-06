Писториус отказался считать Германию союзником Украины

Германия не союзник Украине и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса. Об этом 5 декабря сообщил в интервью телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По мнению Писториуса, Германия намного опережает других по масштабам оказания помощи Украине.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам», — отметил Писториус.

Он указал на то, что Германия не является союзником Украины.

«Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», –– добавил министр обороны ФРГ.

Между тем 6 декабря сообщалось, что в США начали сомневаться по поводу выполнения обязательств по помощи Украине. Помощь США Украине в данный момент сталкивается с двумя серьезными обстоятельствами — приближением «суровой зимы» и усилением позиций российских войск в ходе конфликта