Этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменили из-за холодов

Гонки по биатлону в Тюмени, которые должны были проходить с 6 по 10 декабря в рамках этапа Альфа-Банк Кубка России, отменены из-за мороза. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России на своем сайте.

«Утром 6 декабря жюри соревнований приняло решение об отмене спринтерских гонок из-за низкой температуры», — говорится в заявлении.

5 декабря сразу в нескольких районах Якутии зафиксировали морозы до -50 градусов. Как сообщила «Известиям» одна из жительниц региона, скачок температуры был резким.

1 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Сибири о приближении аномальных холодов до -30…-41 градуса. По его словам, особенно холодно будет в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях, в Якутии и на Чукотке.

До этого, 30 ноября, появилась информация о том, что в Томске ожидаются морозы до -27 градусов. Первая декада декабря сначала будет теплой и снежной, а затем снег прекратится, и в городе значительно похолодает, отметила начальник отдела метеорологии регионального Гидрометцентра Светлана Рюхтина.