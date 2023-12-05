Морозы до -50 градусов зафиксировали в Якутии

Сразу в нескольких районах Якутии (Республика Саха), в том числе в столице региона, наблюдаются морозы и температура ниже –50 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра России на 5 и 6 декабря.

«В Якутске днем –42, а ночью — под –50», — сказано в сообщении центра в Telegram-канале.

Тем временем жительница республики Туяра Захарова рассказала «Известиям», что скачок температуры был резким.

«Здесь в ноябре было тепло, и вдруг такой жуткий холод. Я не знаю, что вообще происходит. В последнее время непонятная погода. Самое жуткое — ветра появились в последние годы. Какая бы температура ни показывалась, именно из-за ветров, которые постоянно меняют направление, очень холодно. Пронизывающий холод!» — рассказала Захарова.

На кадрах видно, как затруднена видимость на улицах Якутии из-за метели. Жители носят несколько слоев одежды, мороз застывает на меховых шапках.

Ранее, 20 ноября, «Известия» показали последствия дождей в Якутии. На записи видно, как на проезжей части дороги образовался слой воды прямо на наледи.

Позднее, в начале декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что со 2 по 6 декабря в Якутии, Магаданском крае и на Чукотке будет до –43…–49 градусов, в Якутии — даже до –54 градусов местами.