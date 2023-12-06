Врач перечислила основные причины старения кожи

На быстрое старение кожи могут повлиять употребление алкогольных напитков, частое пребывание на открытом солнце, а также стрессы. Об этом в среду, 6 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Софико Дараселия.

«Алкоголь усиливает отечность на лице, способствует повреждению сосудов на лице, особенно в области щек, и в целом ускоряет старение. Особенно в больших количествах», — отметила она.

Кроме того, Дараселия подчеркнула, что воздействие солнечных лучей может способствовать разрушению волокон коллагена и появлению пигментации кожи.

Эксперт также указала, что частое нахождение человека в стрессовом состоянии особенно отражается на здоровье кожи, по этой причине «профилактика стрессов является важным аспектом в сохранении молодости».

Помимо этого, врач порекомендовала более внимательно следить за правильностью рациона питания и поддержанием активного образа жизни, в противном случае кожа будет стареть быстрее.

24 ноября косметолог Римма Гангалюк рассказала, что пигментные пятна на коже зачастую появляются после возвращения из отпуска в солнечных странах. Гангалюк подчеркнула, что тем, кто собирается провести свой отдых в Таиланде, Шри-Ланке или на острове Бали, следует заблаговременно позаботиться об уходе за кожей. Лучше всего, по мнению косметолога, коже помогут средства, «содержащие кислоты с небольшим процентом, которые можно использовать круглогодично».