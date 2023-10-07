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Кожный день: как центральное отопление портит красоту

Врачи рассказали, почему сухой воздух опасен для здоровья
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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В межсезонье россияне с нетерпением ждут начала отопительного сезона, а когда батареи раскаляются докрасна, начинают жаловаться на жару и сухой воздух. Погода в доме не приносит радости, если уровень влажности и высокая температура не способствуют комфорту, а кожа начинает чесаться и шелушиться. Как защитить красоту и здоровье от неблагоприятных условий, сколько пить воды, чтобы не допустить негативных изменений, и какие проблемы вызывает жаркое отопление — в материале «Известий».

Как отличить простуду

Реакцию на сухой воздух люди часто путают с проявлениями начинающейся простуды. Ощущения схожие — губы запекаются, появляются кашель, легкое першение в горле и дискомфорт в носу. Тем не менее различия есть.

Кашель, вызванный сухим воздухом, обычно имеет рефлекторный характер. Он надсадный, сухой, без сопутствующих простуде симптомов, таких как болезненность в горле, головная боль и насморк, — говорит врач общей практики ГБУЗ ДЦ №5 Департамента здравоохранения Москвы Олег Проскурнов.

Слизистые оболочки горла и носа особенно пересыхают у тех, кто имеет обыкновение храпеть во сне. Сухость также отрицательно воздействует на кожу лица и тела, отмечает Андрей Рябков, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

— Дело в том, что сухой воздух забирает влагу со всех поверхностей, в том числе и с поверхности кожи, — рассказывает эксперт. — В таком воздухе снижается содержание кислорода и повышается концентрация пыли, аллергенов и вирусов, что способствует росту аллергических и инфекционных заболеваний. Всё это негативно влияет на общее самочувствие и состояние организма.

Сон
Фото: Getty Images/skynesher

При дефиците кислорода у людей появляется сонливость, падает трудоспособность. По словам Рябкова, высокая температура в квартире может негативно влиять и на работу сердечно-сосудистой системы. В жарком помещении расширяются сосуды, снижается давление и учащается пульс. Организм теряет больше жидкости, поскольку усиливается потоотделение. Особенно чувствительны к повышенной температуре люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Чтобы понять, пересушен ли воздух, Андрей Рябков советует обратить внимание не только на сухость кожных покровов. Должна насторожить усиленная электризация одежды, синтетических покрывал, штор и накидок. Внимательная хозяйка заметит также, что у домашних растений стали по краям подсыхать листья — комнатным цветам требуется влажность не менее 60–70%.

А вот для человека, по словам Олега Проскурнова, нормальные значения влажности воздуха находятся в пределах от 30 до 60%, а оптимальные — от 40 до 60%. Чтобы смягчить горло и поддержать нормальный уровень влаги в организме, нужно пить достаточное количество воды. При кашле, возникающим по причине сухого воздуха, врач рекомендует регулярно проводить влажную уборку помещения, проветривать комнату и использовать увлажнитель воздуха.

Для определения показателя влажности воздуха Андрей Рябков советует использовать электронные гигрометры, встроенные в домашние метеостанции. При выборе увлажнителя важно учитывать размер помещения, высоту потолков, простоту регулировки прибора и уровень его шума.

Уборка
Фото: Getty Images/Liudmila Chernetska

Питьевой режим

Отсутствие влажности — главный враг красоты. Неблагоприятные условия способны привести к сухости и покраснению кожи, зуду, появлению перхоти, ломкости и потере блеска волос, предостерегает врач-дерматолог телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Комиссарова. Всё это не лучшим образом отражается на внешнем виде, поэтому уже в самом начале отопительного сезона следует принимать меры. Надо не только следить за уровнем влажности, но и регулярно проветривать помещения на работе и дома. Температура в комнате должна быть на уровне 20–22 градусов. Такие условия способствуют сохранению нормального метаболизма и обмена веществ в организме, говорит эксперт.

Если нет возможности обзавестись увлажнителем, то дерматолог советует положить на батареи мокрые полотенца или простыни и регулярно их менять.

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Считается, что человек в самом расцвете лет на 60–65% состоит из воды. В младенцах заветный процент влаги выше, а с возрастом этот показатель немного уменьшается. Красота напрямую зависит от воды — сухая, обезвоженная кожа больше подвержена образованию морщин. Чтобы сохранить упругость кожи и предотвратить ее преждевременное увядание, необходимо соблюдать питьевой режим — он способствует увлажнению изнутри.

Актриса Софи Лорен рекомендовала женщинам выпивать в день как минимум шесть чашек чистой воды, чтобы поддерживать свою красоту изнутри. Врачи советуют рассчитать свою норму исходя из формулы: 30 мл влаги на килограмм веса. По словам Елены Комиссаровой, потребление воды в зимний период следует увеличить, причем это должна быть чистая негазированная вода, а не чай.

вода
Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler

Здоровье кожи и волос

При выборе средства для умывания дерматолог считает нужным избегать дополнительного агрессивного воздействия на кожу.

Выбирайте мягкие очищающие средства без большого количества поверхностно-активных веществ. Они хорошо удаляют грязь и жир, но при этом не будут пересушивать кожу. После умывания дополнительно увлажните кожу кремом, чтобы предотвратить потерю влаги. С этой задачей хорошо справляются средства с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и муцином, — говорит Елена Комиссарова.

По словам дерматолога, зимой перед выходом на улицу может потребоваться более плотный питательный крем, чем в жаркое время года, когда предпочтительнее легкие увлажняющие текстуры. Следует также пользоваться гигиенической помадой или бальзамом для губ, причем не только на улице, на холоде, но и дома.

Для хорошего ухода за волосами обязательно используйте кондиционер или маску при каждом мытье головы. Уходовые маски нужно выдерживать на волосах согласно инструкции. Кондиционирующие средства создают пленку на поверхности волоса, и это препятствуют потере влаги, — разъясняет эксперт.

волосы
Фото: Getty Images/puhhha

Дерматолог также рекомендует использовать для здоровья волос натуральные продукты — масло жожоба или кокосовое масло. При укладке кудрей следует обязательно применять термозащиту и не использовать стайлеры с нагреванием до температуры выше 200 градусов.

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