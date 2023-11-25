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Косметолог выявила причину появления пигментных пятен на коже

Косметолог Гангалюк: образование пигментных пятен часто происходит после отпусков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пигментные пятна на коже зачастую появляются после возвращения из отпуска в солнечных странах. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» косметолог СПА-центра AQUALES в LES Art Resort Римма Гангалюк.

«Это [пигментные пятна] участки кожи, которые выделяются за счет более интенсивного цвета — из-за усиленной выработки меланина», — объяснила эксперт.

Гангалюк подчеркнула, что тем, кто собирается провести свой отдых в Таиланде, Шри-Ланке или на острове Бали, следует заблаговременно позаботиться об уходе за кожей.

Лучше всего, по мнению косметолога, коже помогут средства, «содержащие кислоты с небольшим процентом, которые можно использовать круглогодично».

Помимо этого, при осуществлении комплексного ухода за кожей Гангалюк посоветовала использовать в своем утреннем уходе и не забывать «наносить SPF-крем с высоким фактором защиты (30 или 50)» каждые два или три часа.

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