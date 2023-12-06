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Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим

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Фото: REUTERS/KYODO
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Весь экипаж потерпевшего крушение в Японии конвертоплана Военно-морских сил (ВМС) США Osprey, включая не обнаруженных до сих пор двух человек, признан погибшим. Об этом 6 декабря сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Относительно конвертоплана Osprey, разбившегося около острова Якусима, нам известно, что командование американских вооруженных сил 5 декабря приняло решение закончить поиски и признало всех восьмерых членов экипажа погибшими», — сказал он.

Мацуно добавил, что американский президент Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа и передали благодарность Японии за помощь в поисках. Кроме того, он отметил, что Япония также выразила свои соболезнования Соединенным Штатам в связи с данной трагедией.

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О том, что конвертоплан Osprey ВМС США потерпел крушение в районе префектуры Каносима в Японии, стало известно ранее, 29 ноября. Сообщалось, что он упал в море в районе японского острова Якусима.

Позднее в этот же день рыбаки, которые занимались промыслом около места крушения конвертоплана Osprey ВМС США в японской префектуре Кагосима, обнаружили трех членов его экипажа. О состоянии обнаруженных людей было неизвестно. В свою очередь, агентство Kyodo, ссылаясь на предварительную информацию береговой охраны, сообщило, что всего на борту американского конвертоплана находились восемь человек.

Агентство также отметило, что место крушения находится примерно в 1 км от побережья, где спасатели нашли обломки конвертоплана. Также отмечается, что летательный аппарат должен был перелететь с военной базы США в префектуре Ямагути на другую в префектуре Окинава.

Позднее, 5 декабря, Байден заявил, что был «убит горем» после гибели восьми американских военных в результате крушения конвертоплана Osprey в Японии во время обычной учебной миссии. Также американский лидер добавил, что с самого начала происшествия он был сосредоточен на поисково-спасательных работах, которые завершились 5 декабря.

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