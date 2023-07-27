На борту упавшего 27 июля в Алтайском крае вертолета Ми-8 находилась коммерческая группа туристов. У них был запланирован обед на одной из баз рядом с местом жесткого приземления, рассказали свидетели крушения. В результате аварии п огибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили в МЧС. Следственные органы уже возбудили дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. В том, кто может понести ответственность за трагедию и от кого ждать компенсации родственникам погибших, разбирались «Известия».

Хлопок, удар

Частный вертолет Ми-8 в четверг заходил на посадку в населенный пункт Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, но, по предварительным данным МЧС, задел электрические провода, рухнул и загорелся . Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, трагедия произошла около 15:00 по местному времени. На борту вертолета находилось 16 человек, включая трех членов экипажа. В результате крушения погибли четверо, еще десять пострадали, сообщили в ведомстве. Среди жертв — гражданка Белоруссии, уточнили в МИД страны.

— Сперва вертолет пролетел возле базы, мы снимали это на видео. Дальше я вижу, что вертолет начинает разворачиваться, хвостом он задел электрический столб. Я смотрю — там все лопасти разлетаются уже, — поделился с «Известиями» очевидец падения.

Фото: Соцсети

В ближайших населенных пунктах пропало электричество, был слышен громкий хлопок, рассказала администратор турбазы «Тюнгур» Наталья.

— У нас вертолеты постоянно летают, поэтому мы привыкшие к их звукам. Но тут необычный был — хлопок, удар. Стало понятно, что это падение, — добавила она.

Сразу после катастрофы сотрудники ближайших турбаз побежали оказывать первую помощь пассажирам и пилотам упавшего вертолета , рассказывает другой очевидец Сергей.

— Получившие травмы кричали, просили о помощи. Люди были с ожогами, у некоторых на вид они составляли процентов 70, обгорела одежда, лицо. Тут рядом три-четыре базы, отовсюду приезжали люди со своими аптечками, приехала фельдшер из ближайшей деревни , — поделился он.

Из восьми человек, доставленных в районную больницу, четверо находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо получили травмы средней степени тяжести, рассказал пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов. По данным администрации Усть-Коксинском района, у большинства пострадавших переломы и ожоги, у некоторых обожжено до 90% тела.

Фото: МЧС России

Для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения вылетел вертолет санитарной авиации территориального центра медицины катастроф, сообщили в федеральном Минздраве. Троих из них доставят в ожоговый центр в Барнауле , сообщило региональное управление МЧС.

Обстоятельства аварии на месте устанавливают следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Транспортная прокуратура также проводит проверку.

Земля–воздух

Упавший вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай Авиа» , сообщили в Росавиации. Машина перевозила экскурсионную группу. По словам очевидцев, у туристов был запланирован обед на одной из баз рядом с местом жесткого приземления.

Вертолеты на Алтае популярны как для экскурсий, так и в качестве транспорта, поскольку сильно экономят время, пояснил «Известиям» директор туроператора Russia Discovery Вадим Мамонтов.

— Похоже, что туристы возвращались с экскурсии к вершине горы Белуха. Добраться до нее по земле по территории России очень сложно, нужно организовывать маршрут через Казахстан. Поэтому многие выбирают формат доставки поближе к вершине Белухи на вертолете и дальше делают короткое восхождение буквально на 500 метров , — пояснил он.

Гора Белуха в Республике Алтай Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Алтай Авиа» занимается сдачей вертолетов в аренду, в частности, для чартерных воздушных перевозок и экскурсий, следует из данных на ее сайте. Компания располагает вертолетами с разной вместительностью, от четырех до 22 пассажиров. Стоимость аренды варьируется от 111 тыс. до 370 тыс. рублей в час.

Недавно у «Алтай Авиа» появилось новое направление — групповые полеты на вертолете, указано на сайте. Во время такого полета туристы смогут увидеть главные природные достопримечательности Алтая, а «профессиональные пилоты гарантируют полную безопасность пассажиров с момента взлета до приземления». Размещены на странице «Алтай Авиа» и необходимые в таких случаях документы и сертификаты, включая лицензию на перевозки пассажиров.

В компании уже заверили, что всем пострадавшим при падении вертолета будет оказана помощь.

— Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших , — отметили там.

Справка «Известий» Вертолеты Ми-8, выполняющие туристические полеты, не в первый раз фигурируют в сводках происшествий. Так, 12 августа 2021 года вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» с группой туристов на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. Из находившихся на борту трех членов экипажа и 13 пассажиров выжили восемь человек. Росавиация вскоре запретила компании выполнять коммерческие пассажирские рейсы, оставив возможность перевозить грузы и оказывать авиационные работы. Пассажирские перевозки по Камчатке «Витязь-Аэро» возобновила в феврале 2022 года.

Кто ответит

Уголовную ответственность за происшествие могут понести как члены экипажа, так и руководители компаний, которые нанимали экипаж либо обслуживали вертолет, рассказали «Известиям» юристы. В случаях крушения воздушного судна ответственное лицо зависит от причины падения, пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.



— Если пилот допустил нарушение, которое привело к падению, ответственность понесет как он, так и организация, допустившая пилота за штурвал, — говорит она. — Если причиной падения окажется неисправность воздушного судна, наказание понесут лица, ответственные за проверку надежности конструкции вертолета, его измерительных систем.

Но возможны и внешние причины.

— Например, кто-то кинул что-то в вертолет — тогда это лицо и станет ответственным за ЧП, — отметила юрист.

Независимо от статуса туристов ответственность перед их родственниками несет компания-перевозчик, которая владела вертолетом, добавил юрист Алексей Гавришев.

Фото: МЧС России

— Даже если владельцем вертолета является одна компания, а экипаж был от другой, то ответственность будет на владельце машины. А если вертолет был у него арендован, то уже на арендаторе , — отметил он.

Тому, кто арендовал вертолет, скорее всего, придется возместить и моральный ущерб родственникам умерших , добавил специалист.

Сфера туристических вертолетных перевозок слабо отрегулирована в России, хотя ежегодно этим транспортом пользуются десятки тысяч путешественников, полагает Вадим Мамонтов. В ней много мелких игроков, что влияет на рынок и ценообразование. Он добавил, что у многих вертолетов уже значительно выработан срок их использования, но авиапарк не всегда обновляется вовремя.